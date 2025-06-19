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印航空難│生還者送別罹難兄 未能訂相連機位感愧疚 (02:37)

印度航空空難唯一生還者、印裔英籍男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh，前譯維斯瓦什庫馬爾）周三在印度西部親手扶靈，送別在事故中罹難的胞兄阿賈爾（Ajay）。拉梅什滿臉悲傷，手臂和面部仍纏着繃帶，作為扶靈者將兄長的棺木送往第烏（Diu）鎮火葬場。自空難發生以來，他大部分時間都在醫院接受治療。

這架原定飛往倫敦的波音787-8夢幻客機上周四在艾哈邁達巴德起飛後數秒墜毀，造成最少270人死亡，幾乎全機罹難。拉梅什的母親與親屬護送靈柩，第烏鎮上還有14名居民在空難中遇難，許多鄉親冒雨前來送別。

拉梅什空難當日從機身破口爬出，臉部和手臂有明顯燒傷。他事後坦言，至今難以置信自己能在廢墟中走出，猶如死裏逃生。援人員回憶，拉梅什獲救後曾一度試圖回到燃燒中的飛機搜尋兄長。

英國《太陽報》昨報道，拉梅什難掩沉重愧疚，因未能為兄長換位，眼睜睜看着兄長罹難。兩人原本打算並肩坐在第11排緊急出口旁，但訂位時只剩分開的座位。拉梅什坐11A，阿賈爾在另一側11J，最後天人永隔。

目前墜機原因仍未查明，調查人員正分析「黑盒」，希望還原真相。

（BBC/英國《太陽報》）

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