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以伊戰爭│美會否介入？ 特朗普：可能會，也可能不會 (00:57)

美國總統特朗普周三表示，正考慮是否讓美國參與以色列對伊朗的軍事打擊，並稱伊朗已主動接觸美方，希望就結束衝突展開談判。

特朗普在白宮表示，自己對伊朗的耐性「已經耗盡」，並重申要求伊朗「無條件投降」。當被問及是否決定對伊朗發動空襲時，特朗普說：「我可能會做，也可能不會做。沒有人知道我會怎樣做。」他又稱：「可以肯定的是，伊朗現在麻煩很大，他們想談判。」

特朗普透露，伊朗甚至提議派官員到白宮，就核計劃會談並尋求結束以色列空襲，但他認為「現在談已經太遲」。他說：「他們建議要來白宮。這很有勇氣，但對他們來說並不容易。」被問到是否為時已晚時，他回應：「沒什麼是太遲的。」

另一方面，美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）周三宣布，隨着以伊戰事進入第六天，美方正籌備美國公民的空運及海路撤離計劃。

美國有線新聞網絡（CNN）周三引述一名美國官員及另外兩名知情人士透露，美軍「福特」號航母戰鬥群預計下周將部署至歐洲，屆時將有三艘美國航母靠近以色列與伊朗衝突區域。

伊朗方面，倫敦網絡監察組織NetBlocks周三表示，隨着伊朗與以色列關係進一步緊張，伊朗現正陷入「幾乎全國性互聯網中斷」。伊朗通訊部表示，伊朗將暫時限制互聯網通訊。

（路透社/法新社）

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