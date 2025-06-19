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泰首相錄音外泄惹風波　泰自豪黨退出聯合政府 (00:22)

泰國首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）一段外泄錄音顯示她批評本國軍方令泰柬邊境糾紛升級，觸發政局新一輪動盪。執政聯盟內第二大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）周三宣布退出聯合政府，對佩通坦領導的執政聯盟構成重大打擊。

泰自豪黨發聲明指出，退出決定乃因佩通坦與柬埔寨前首相洪森的電話通話錄音外泄，對國家造成影響。聲明中表示：「泰自豪黨將與全體泰國人民攜手，支持保衛國家主權、領土完整及國家利益的軍隊和官員，全力捍衛泰國。」

佩通坦周日與洪森通話，其後一段17分鐘的通話錄音被上載至洪森的Facebook。內容大致為，佩通坦向洪森表示希望能在邊界問題上給予理解，讓兩國和平共處，不希望洪森聽信如泰國第二軍區方面的言論。

佩通坦周三承認與洪森有過通話，當中有關第二軍區的言論僅是談判技巧，目的也是為了盡早結束問題。泰國第二軍區司令本辛（Boonsin Padklang）周三向傳媒透露，佩通坦曾致電向其解釋通話外泄事件，他回應稱「沒問題，我明白」。

近月泰柬因邊境衝突關係緊張，雙方加強軍備並限制口岸通行。今次錄音風波亦可能動搖為泰黨在聯合政府中的主導地位。

主要反對派人民黨批評佩通坦將泰軍描繪為泰柬共同敵人，要求她解散國會下台，亦有前議員警告事件或激化軍事政變的討論。

憂慮泰自豪黨退出聯合政府，泰國股市周三跌至兩個月新低。分析指出，若危機惡化或致國會解散，影響財政政策推行。

（彭博社／路透社）

相關字詞﹕編輯推介 佩通坦 洪森 泰國 柬埔寨

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