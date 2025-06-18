特朗普集團「美國製造」手機 被質疑中國製造 (02:07)

多名分析員指出，該手機實際很可能由中國企業代工生產。國際數據公司副總裁表示，T1不可能由頭到尾在美國設計或組裝，因美國缺乏本地大規模生產能力。即使部份工序在美國進行，手機供應鏈高度全球化，核心零件多來自海外。T1所用AMOLED屏幕主要由韓國或中國大陸廠商製造，處理器則大概率來自台灣廠商。相機感光元件則主要由日本索尼供應。儘管特朗普政府推動電子產品「美國製造」，但專家普遍認為短期內難以實現全面本土生產，關鍵零件仍需依賴外國供應商。

另外，T1手機及Trump Mobile手機網絡宣布推出僅數小時後，其網站上的網絡覆蓋範圍地圖因引發爭議而下架，原因是「眼利」網民發現，地圖上標示得克薩斯州南方的海域為「墨西哥灣」（Gulf of Mexico），而非特朗普偏好的名稱「美國灣」（Gulf of America）。

自特朗普在第二任期伊始簽署行政命令，將該國際水域重新命名為「美國灣」以來，這個名稱一直爭議不斷，國際社會並未承認。美聯社持續使用「墨西哥灣」這一國際通用名稱，因而被特朗普政府禁止參加部分白宮活動，並引發訴訟。

路透社檢查發現，特朗普手機的覆蓋地圖實際上採用了T-Mobile的數據，而T-Mobile的地圖標示該水域為Gulf of Mexico。這一細節在社交媒體引起熱議，不少用戶截圖保存。至美東時間周二上午，該地圖網頁已無法登入。

(CNBC/路透社)