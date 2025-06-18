明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

特朗普集團「美國製造」手機 被質疑中國製造 (02:07)

特朗普家族企業周一宣布推出自家品牌手機T1，主打「美國製造」，但美媒CNBC昨引述專家指該款手機可能是中國製造。

多名分析員指出，該手機實際很可能由中國企業代工生產。國際數據公司副總裁表示，T1不可能由頭到尾在美國設計或組裝，因美國缺乏本地大規模生產能力。即使部份工序在美國進行，手機供應鏈高度全球化，核心零件多來自海外。T1所用AMOLED屏幕主要由韓國或中國大陸廠商製造，處理器則大概率來自台灣廠商。相機感光元件則主要由日本索尼供應。儘管特朗普政府推動電子產品「美國製造」，但專家普遍認為短期內難以實現全面本土生產，關鍵零件仍需依賴外國供應商。

另外，T1手機及Trump Mobile手機網絡宣布推出僅數小時後，其網站上的網絡覆蓋範圍地圖因引發爭議而下架，原因是「眼利」網民發現，地圖上標示得克薩斯州南方的海域為「墨西哥灣」（Gulf of Mexico），而非特朗普偏好的名稱「美國灣」（Gulf of America）。

自特朗普在第二任期伊始簽署行政命令，將該國際水域重新命名為「美國灣」以來，這個名稱一直爭議不斷，國際社會並未承認。美聯社持續使用「墨西哥灣」這一國際通用名稱，因而被特朗普政府禁止參加部分白宮活動，並引發訴訟。

路透社檢查發現，特朗普手機的覆蓋地圖實際上採用了T-Mobile的數據，而T-Mobile的地圖標示該水域為Gulf of Mexico。這一細節在社交媒體引起熱議，不少用戶截圖保存。至美東時間周二上午，該地圖網頁已無法登入。

(CNBC/路透社)

相關字詞﹕編輯推介 特朗普手機；墨西哥灣 美國灣

上 / 下一篇新聞