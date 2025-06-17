峴港設自貿區 盼做供應鏈樞紐 (20:16)

越南媒體近日報道，越南政府上周五正式批准在中部重要港口城市峴港設立全國首個自由貿易區，佔地約1881公頃（約1/4個香港島大小）。這是越南首個同類型經濟開放區域，標誌着當地經濟發展邁向新階段。
越南媒體VnEconomy昨報道，自貿區分佈於峴港市及周邊多個地點，包括蓮沼、和榮等地，合共七個非連續區域，涵蓋生產、物流、貿易服務、數碼科技、資訊科技及創新等。生產和物流區配備現代化基礎設施，並引入數碼化管理，目標提升生產力，同時加強與本地及全球供應鏈的聯繫。貿易服務區則提供國際標準設施，支援免稅零售、旅遊、商務、教育、醫療、娛樂等服務。
另一越媒The Investor周一報道，數碼科技及創新區將吸引科技企業、研發機構及初創公司進駐，推動人工智能、半導體、大數據和雲端運算等新興產業發展，提升區內及全國在全球數碼經濟中的競爭力。報道指自貿區將與蓮沼港、峴港國際機場及東西經濟走廊緊密連接，成為國際貨運中轉樞紐，同時配合規劃中的峴港國際金融中心，形成現代化智能經濟生態系統。
The Investor報道指出，峴港自貿區是越南多年規劃及籌備的成果。隨着峴港市與廣南省合併，新峴港市面積已超過1.1萬平方公里。越共總書記蘇林曾建議把新的峴港-廣南建設成為「國家創新、高科技和創業中心」。
當局期望峴港自貿區成為經濟開放及制度創新的「試驗場」，在投資、稅收、海關、科技、金融及人力資源等政策領域創新突破，長遠目標是成為全球及亞太供應鏈網絡的重要一環，帶動高新科技產業及數碼轉型，推動峴港與廣南省合併後的可持續發展，加強越南在國際舞台的地位。
（越通社/新華社/VnEconomy/The Investor）
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