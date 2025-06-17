峴港設自貿區 盼做供應鏈樞紐 (20:16)

越南媒體VnEconomy昨報道，自貿區分佈於峴港市及周邊多個地點，包括蓮沼、和榮等地，合共七個非連續區域，涵蓋生產、物流、貿易服務、數碼科技、資訊科技及創新等。生產和物流區配備現代化基礎設施，並引入數碼化管理，目標提升生產力，同時加強與本地及全球供應鏈的聯繫。貿易服務區則提供國際標準設施，支援免稅零售、旅遊、商務、教育、醫療、娛樂等服務。

另一越媒The Investor周一報道，數碼科技及創新區將吸引科技企業、研發機構及初創公司進駐，推動人工智能、半導體、大數據和雲端運算等新興產業發展，提升區內及全國在全球數碼經濟中的競爭力。報道指自貿區將與蓮沼港、峴港國際機場及東西經濟走廊緊密連接，成為國際貨運中轉樞紐，同時配合規劃中的峴港國際金融中心，形成現代化智能經濟生態系統。

The Investor報道指出，峴港自貿區是越南多年規劃及籌備的成果。隨着峴港市與廣南省合併，新峴港市面積已超過1.1萬平方公里。越共總書記蘇林曾建議把新的峴港-廣南建設成為「國家創新、高科技和創業中心」。

當局期望峴港自貿區成為經濟開放及制度創新的「試驗場」，在投資、稅收、海關、科技、金融及人力資源等政策領域創新突破，長遠目標是成為全球及亞太供應鏈網絡的重要一環，帶動高新科技產業及數碼轉型，推動峴港與廣南省合併後的可持續發展，加強越南在國際舞台的地位。

（越通社/新華社/VnEconomy/The Investor）