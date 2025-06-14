以色列發動新一輪空襲 針對伊朗福爾多核設施 (01:02)

半島電視台亦報道，德黑蘭再次傳出爆炸聲，而位於德黑蘭東南30公里外的帕爾欽（Parchin）附近、屬於國防部的一處軍事設施的防空系統亦啟動。

以色列空軍在X發文表示，正在持續「打擊伊朗境內的導彈發射器與基礎設施」。以色列總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）周五表示，軍方在對伊朗軍事及核設施發動空襲後，將繼續「全力以赴」以實現其目標。

美國總統特朗普周五接受路透社電話訪問時表示，在以色列對伊朗發動襲擊後，目前尚不清楚伊朗是否仍有核計劃。他表示，美國原定明日（15日)與伊朗舉行核談判，但他不確定會否如期舉行。他強調，伊朗若願意達成限制其核計劃的協議，現在還不算太晚，可以阻止以色列進一步攻擊。

特朗普前往白宮戰情室參加有關伊朗的戰略會議前幾分鐘，向美國新聞網站Axios表示，以色列在對伊朗的攻擊中使用了「優秀的美國裝備」。他認為以色列的大規模攻擊很可能提升了美國與伊朗達成核協議的機會。

（BBC/半島電視台/Axios）