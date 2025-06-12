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│印度空難│路透：逾290人罹難 官員稱1人倖存 (23:31)

【23:27更新】印度一架載有242名乘客及機組人員的客機於當地時間周四（12日）下午在古吉拉特邦艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場起飛後不久，即下墜撞落附近的醫科生宿舍，現場冒出火球及濃煙。當地警方一度表示，相信機上無人生還，但一名警員其後向路透社表示，事件中有逾290人罹難。古吉拉特邦官員則稱1人生還。印度ANI新聞通訊社引述警方消息稱，警察在失事客機以及醫院中找到各一名生還者。

另據《今日印度》（India Today）圖文並茂報道，機上生還者是一名男子，報道指他座位編號是「11A」，及時跳下客機而保命。地面傷亡數字仍待確定。印媒NDTV報道，這名生還者是40歲英籍印裔男子Vishwash Kumar Ramesh，探親後準備返回英國。他與一名兄弟一同搭乘這班航班，目前正尋找其兄弟的下落。

印度航空公司（Air India）在事故後在社交平台X發文稱，事件涉及該公司由艾哈邁達巴德機場飛往倫敦吉域機場的AI171班機，機上共有242名乘客及機組人員。印度航空亦確認，肇事客機是一架波音787-8夢幻客機，機上230名乘客有169名印度人、53名英國人、1名加拿大及7名葡萄牙人。。

印度航空母公司Tata Group在社交平台X發聲明，確認印度航空的AI171班機今日「發生了一宗悲慘的意外」，公司向遇難者家屬表達最深切慰問，目前最重要是向受影響人士提供支援，並已啟動應急中心，稍後將公布事故更多細節。

（新華社/路透社/法新社）

相關字詞﹕印度；空難；波音；夢幻客機 編輯推介

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