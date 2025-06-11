波蘭政府信任投票過關 (23:53)

這次表決是在民族主義者納夫羅茨基（Karol Nawrocki）本月1日當選波蘭總統、親歐的圖斯克支持的中間派候選人遭遇挫敗後舉行。圖斯克在議會發言時坦言，總統選舉結果令政府面臨艱難局面，未來兩年半將在不利政治環境下努力推動改革。

波蘭總統擁有否決立法的權力，8月宣誓就職的納夫羅茨基立場保守，支持美國總統特朗普，反對烏克蘭加入北約和歐盟，預計他將會像行將卸任的總統杜達一樣，繼續利用否決權來牽制圖斯克政府。圖斯克領導的聯合政府在國會中席次不足以推翻總統否決，這一現實短期內難以改變。不過，信任投票過關至少暫時鞏固了圖斯克政府的合法性和主動權。此外，圖斯克也宣布將於7月改組內閣。

在質詢環節期間，有在野PiS議員強烈批評圖斯克，指他「說謊」、「不關心波蘭人」，批評其施政失敗。圖斯克則強調，2023年大選有1150萬選民賦予聯合政府責任，並列舉國防開支上升、亞洲及非洲移民簽證減少、社會福利擴大及經濟增長等政績。他重申會追究PiS執政期間濫用權力和貪腐，並承諾推動司法改革，但亦坦言相關法案可能遭新總統否決。

（Politico/法新社/BBC）