歐盟氣候監測機構：格陵蘭冰蓋5月融化加速　快以往平均17倍 (16:16)

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）周三發表報告稱，上月是有紀錄以來僅次於2024年同期的第二熱5月，地表空氣平均溫度達15.79℃，較1991年至2020年的5月平均高出0.53℃，並較1850年至1900年工業化前時期，平均高出1.4℃。過去22月個月中有21個月全球平均氣溫較工業化水平高出1.5℃。C3S主任布翁滕波（Carlo Buontempo）表示，雖然上月的數據為地球帶來短暫喘息，但隨着氣候系統持續變暖，預計1.5℃的門檻很快再次被突破。

世界天氣歸因組織（World Weather Attribution, WWA）同日亦發表報告指出，初步分析顯示，上月的熱浪導致格陵蘭冰蓋融化速度是過去平均的17倍，認為是氣候變化所致。冰島上月15日的氣溫超過26℃，是這個亞北極島嶼在每年這個時候前所未見的高溫。WWA指出，上月冰島創下高溫紀錄，較1991年至2020年的5月每日最高平均溫高出13℃以上。對格陵蘭原住民社區來說，氣溫升高及冰層融化影響他們在冰上狩獵的能力，威脅其生計和傳統生活方式，且格陵蘭和冰島的基建都為寒冷氣候設計，熱浪期間冰雪融化可能引發洪水，損壞道路和基建。（法新社/衛報）