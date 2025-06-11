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ChatGPT死機 網民歎「要自己打電郵」 (00:17)

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT周二傳出「死機」，美國、歐洲、澳洲都有用戶報稱受影響。追蹤網路問題的網站Downdetector錄得近2000宗故障通報。

Downdetector顯示，ChatGPT 問題從美東時間周二凌晨4時（香港時間周二下午4時）開始。截至美東時間上午11:12，已有超過1820名用戶通報異常。

ChatGPT對部分用戶顯示「Too many concurrent requests（同時請求過多）」的訊息，或是根本無法回答問題。

ChatGPT開發商OpenAI正在調查導致「錯誤率上升和延遲」的技術問題。

社交媒體充斥用戶幽默卻發人深省的帖文，表達他們沒有AI幫忙甚至連基本工作都難以完成的「慘况」。一名用戶開玩笑寫道：「ChatGPT死機了……這代表我真的得自己打一封封郵件了。請為我祈禱。」

還有人寫道：「還記得我們曾經用自己的腦袋思考嗎？瘋狂。AI大災難中你還活着嗎？

開發ChatGPT的OpenAI今年2月曾表示，其全球每周活躍用戶超過4億，付費ChatGPT Plus 訂閱者達1000萬人。今次「死機」事件再度引發外界對社會在工作和日常生活愈來愈依賴封閉源碼AI工具的擔憂。

（Newsweek/每日郵報）

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