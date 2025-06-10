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即時國際

美國疫苗諮詢委員會全部17成員遭解僱 (18:33)

美國衛生部長小羅拔甘迺迪周一（9日）表示，已解僱疾病控制及預防中心（CDC）的預防接種諮詢委員會（ACIP）全部17名專家成員，指委員會存在利益衝突問題，損害公眾對疫苗的信任，強調旨在「確保美國民眾能獲得最安全的疫苗」，此舉惹來衛生專家抨擊。

向來是疫苗懷疑論者的小羅拔甘迺迪周一在《華爾街日報》專欄宣布撤換ACIP的17名成員，其中8人在前總統拜登任期最後幾天獲任命，稱若不全面撤換，現任總統特朗普要到2028年才能任命大多數新成員。小羅拔甘迺批評委員會「長期存在利益衝突，幾乎淪為所有疫苗的橡皮圖章」，又援引1990年代和2000年代的例子，指利益輸送問題持續存在，「大多數ACIP成員曾獲得藥廠包括疫苗生產商的可觀資助」。他表示，正考慮任命新成員來接替該些離任的專家。

ACIP最多可有19名擁投票權的成員，均為獨立的醫生和衛生官員，負責向CDC建言決定哪些人、什麼時候該接種疫苗。美國食品及藥物管理局（FDA）前首席科學家戈德曼表示，今次「大換血」是悲劇，「這是一群非常專業的科學家和醫生……這種政治干預只會減少而非增加公眾信心」。衛生政策專家指出，改組ACIP可能出現政治化的建議，強調接種疫苗的害處而非好處，可能讓科學家和公共衛生專家對CDC和特朗普政府更不信任。（BBC/紐約時報/CNBC）

相關字詞﹕美國 衛生部長 小羅拔甘迺迪 疾病控制及預防中心 預防接種諮詢委員會 編輯推介

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