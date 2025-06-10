中國研究員涉偷運生物材料入美國被捕　本月第二宗同類案件 (15:17)

這名研究員是在武漢華中科技大學攻讀博士學位的韓成萱（Chengxuan Han，譯音），她計劃花一年時間在美國密歇根大學完成一個研究項目。她涉嫌數月前發送生物材料給密歇根大學的實驗室人員，美國聯邦調查局（FBI）在法庭文件指出，這些材料與蛔蟲有關，需先取得美國政府許可才能進口。韓成萱周日從上海飛抵底特律機場，在接受問話後被捕。

FBI表示，她分批偷運的生物材料，有時會藏在書本中的信封內，這些物品分別於去年和今年初被當局攔截並拆封。法律文件並未提及FBI是否認為這些生物材料具有風險，但美國聯邦檢察官表示，走私行為「危及美國安全」。當局同時稱，韓成萱在抵美前3天，刪除了其電子設備所有內容。

加州大學柏克萊分校生物學家沙皮拉（Michael Shapira）在閱讀法庭文件後向美聯社稱，他不認為此事存在任何危險性，但強調運送生物材料是有相關法律規定。

美國聯邦政府上周才起訴兩名中國研究員，指他們串謀偷運一種號稱「潛在農業恐怖主義武器」、可嚴重危害農作物的「危險生物病原體」禾穀鐮孢菌到美國。（衛報/NBC）