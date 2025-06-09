日本研議取消外國遊客購物免稅制度 (22:30)

日本朝野正積極為即將舉行的參議院選舉備戰，爭相提出減輕日本家庭負擔的政策。若為了增加財源而提出對選民加稅，恐不利於選情，因此提出向外國人增稅不易受到強烈反彈，這可能加入年底前的稅制改革討論議程。其中，最可能被檢討的是外國人在日本購買商品可以享有的消費稅免稅制度。自民黨最高顧問麻生太郎5月下旬舉行政策研討會，主張原則上廢除消費稅免稅制度。提案指出，訪日外國人來到日本大量購買家電和藥品的情况，對提高地方經濟或就業機會沒有實質貢獻。

除了廢除免消費稅，另一項方案是提高「國際觀光旅客稅」（出國稅）的稅額。自民黨參議員吉川有美上月指出，日本的稅額與有類似制度的國家相比偏低。她在參議院預算委員會向首相石破茂提議提高稅額，石破茂表示「有義務為納稅人爭取權益」，將作檢討。目前國際觀光旅客稅的稅額是每人1000日圓（約54港元）。這項稅制於2019年設立，會被直接加在出境的船票或機票價格中。

（中央社）