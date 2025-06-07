加印關係陷低谷　卡尼邀莫迪赴G7峰會遭批背棄加拿大價值 (16:25)

加印關係急劇惡化源於2023年6月，長居加拿大的印度錫克教分離主義領袖尼傑爾（Hardeep Singh Nijjar）在溫哥華市郊錫克教廟宇外遭槍殺，時任加拿大總理杜魯多援引情報指控印度政府特工涉案，印方強烈否認，觸發雙方互相驅逐外交官。涉案的4名印度裔疑犯已被起訴。

儘管警方認定尼傑爾遇害案由印度政府「最高層級」策劃，但卡尼周五以案件進入司法程序為由，拒絕回應是否相信此案與莫迪有關。他表示，已邀請莫迪出席G7會議，強調印度是全球第五大經濟體及人口最多的國家，也是全球供應鏈的核心，在討論能源、人工智能（AI）和關鍵礦產等議題時，印度領袖的參與至關重要。他表示，加印雙方同意就安全及執法問題持續對話。

卡尼的邀請引發加拿大錫克教組織強烈不滿，世界錫克組織主席辛格（Danish Singh）批評這是「對錫克社群及加拿大核心價值的背叛」，認為在印度拒絕承認涉案並拒配合調查下，邀請莫迪的決定是「可恥且危險」的舉動。（衛報/BBC）