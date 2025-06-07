加印關係陷低谷　卡尼邀莫迪赴G7峰會遭批背棄加拿大價值 (16:25)

加拿大總理卡尼周五（6日）與印度總理莫迪通電話，邀請對方出席本月15至17日在加拿大艾伯塔省舉行的七國集團（G7）峰會，被視為修補過去兩年兩國因錫克教領袖尼傑爾命案導致陷入低谷的關係。不過此舉引發錫克教社群強烈反彈，斥是「背棄」加國價值。
加印關係急劇惡化源於2023年6月，長居加拿大的印度錫克教分離主義領袖尼傑爾（Hardeep Singh Nijjar）在溫哥華市郊錫克教廟宇外遭槍殺，時任加拿大總理杜魯多援引情報指控印度政府特工涉案，印方強烈否認，觸發雙方互相驅逐外交官。涉案的4名印度裔疑犯已被起訴。
儘管警方認定尼傑爾遇害案由印度政府「最高層級」策劃，但卡尼周五以案件進入司法程序為由，拒絕回應是否相信此案與莫迪有關。他表示，已邀請莫迪出席G7會議，強調印度是全球第五大經濟體及人口最多的國家，也是全球供應鏈的核心，在討論能源、人工智能（AI）和關鍵礦產等議題時，印度領袖的參與至關重要。他表示，加印雙方同意就安全及執法問題持續對話。
卡尼的邀請引發加拿大錫克教組織強烈不滿，世界錫克組織主席辛格（Danish Singh）批評這是「對錫克社群及加拿大核心價值的背叛」，認為在印度拒絕承認涉案並拒配合調查下，邀請莫迪的決定是「可恥且危險」的舉動。（衛報/BBC）