對馬斯克轟「大而美」法案表失望 特朗普：不知能否保持良好關係 (02:04)

特朗普還聲稱，馬斯克對該法案的攻擊是由於該立法提議取消對電動車的消費者稅收抵免。作為電動車製造商Tesla的行政總裁，馬斯克表示反對該法案，因為它將增加聯邦赤字。

特朗普在白宮橢員形辦公室說：「我對埃隆（馬斯克）非常失望。我幫助了埃隆很多。」

特朗普暗示，馬斯克上周告別後，因為錯過了為特朗普工作的機會而感到不悅，「他不是第一個。人們離開我的政府……然後在某個時候他們會非常想念它，有些人會接受這一點，而有些人則會變得敵對。」

英國廣播公司（BBC）指這是特朗普對馬斯克反對「大而美法案」的游說努力最直接批評。

就在特朗普發言的同時，馬斯克疑繼續諷刺「大而美法案」（Big Beautiful Bill），在X上寫道：「瘦而美法案萬歲」(Slim Beautiful Bill for the win)。不久之後馬斯克再寫道，「這樣的忘恩負義」，「如果沒有我，特朗普會輸掉選舉，民主黨會控制眾議院，共和黨在參議院的議席比例會是51-49」。

馬斯克是特朗普的盟友，在2024年選舉中花費近300億美元支持共和黨，隨後負責特朗普在聯邦政府的全面削減成本努力。

在特朗普批評馬斯克之後，Tesla的股價進一步下跌。該股最近下跌近6%；在特朗普發言之前，股價下跌了3%。

（路透社）