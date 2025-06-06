明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

CNN調查：以軍向加沙領糧巴人開火 (00:05)

美國有線新聞網絡（CNN）周四（5日）報道，其對加沙南部援助分發點附近周日發生的傷亡事件調查表明，當日清晨以軍向試圖前往分發點領食物的巴勒斯坦人群開火。

巴方表示，以軍周日在拉法開槍打死31名民眾，另有數十人重傷。事發時，巴勒斯坦民眾正聚集在一處由美國和以色列支持、私人援助組織加沙人道基金會（GHF）運營的援助物資分發點。以色列否認向領取物資的民眾開火。

CNN報道，十多名目擊者（包括襲擊傷者)表示以軍周日清晨向人群開火。CNN用地理定位技術，確定多條開火事件影片的發生地點，是距離援助分發點約800米處。有影片顯示巴人在重複炮火聲中找掩護，有兩枚疑似爆炸彈藥墜落人群旁。

美國蒙大拿州立大學聲音鑑證專家馬厄分析片段後指出，炮火以每秒15至16發、從約450米外的同一地方射來。美國陸軍爆炸物投放隊伍前高級成員鮑爾認為，炮火發射的頻率跟常見搭載於以軍「梅卡瓦」（Merkava）主戰坦克的FN MAG重型機槍脗合，但他未能確認炮火是否真的來自FN MAG機槍，以及由誰人從何處發射，只能說應不是由哈馬斯常用武器發射。而有數名現場目擊者向CNN供稱，看見有梅卡瓦坦克向群眾開火。

（CNN）

相關字詞﹕編輯推介 以哈戰爭；加沙人道基金會（GHF） 拉法

上 / 下一篇新聞