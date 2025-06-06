CNN調查：以軍向加沙領糧巴人開火 (00:05)

巴方表示，以軍周日在拉法開槍打死31名民眾，另有數十人重傷。事發時，巴勒斯坦民眾正聚集在一處由美國和以色列支持、私人援助組織加沙人道基金會（GHF）運營的援助物資分發點。以色列否認向領取物資的民眾開火。

CNN報道，十多名目擊者（包括襲擊傷者)表示以軍周日清晨向人群開火。CNN用地理定位技術，確定多條開火事件影片的發生地點，是距離援助分發點約800米處。有影片顯示巴人在重複炮火聲中找掩護，有兩枚疑似爆炸彈藥墜落人群旁。

美國蒙大拿州立大學聲音鑑證專家馬厄分析片段後指出，炮火以每秒15至16發、從約450米外的同一地方射來。美國陸軍爆炸物投放隊伍前高級成員鮑爾認為，炮火發射的頻率跟常見搭載於以軍「梅卡瓦」（Merkava）主戰坦克的FN MAG重型機槍脗合，但他未能確認炮火是否真的來自FN MAG機槍，以及由誰人從何處發射，只能說應不是由哈馬斯常用武器發射。而有數名現場目擊者向CNN供稱，看見有梅卡瓦坦克向群眾開火。

（CNN）