金正恩會俄國安首長 允無條件撐軍事行動 (19:10)

朝鮮中央通訊社（KCNA）報道，金正恩承諾未來會在烏克蘭問題和其他國際議題上無條件支持俄羅斯的立場以及俄國外交政策。金正恩還說，朝鮮將負責任地遵守朝鮮與俄羅斯條約中的各項條款。

路透社報道，金正恩和紹伊古也討論強化兩國全面戰略伙伴關係，以及在不同領域的共同合作。

俄羅斯總統普京去年訪問平壤與金正恩舉行峰會，雙方簽署「全面戰略伙伴關係條約」，內容包含當任一方面臨武裝侵略時，另一方立即提供軍事支援的共同防禦承諾。

法新社報道，俄羅斯對烏克蘭發動攻勢3年多以來，朝鮮已成為莫斯科的主要盟友之一，派出數以千計士兵及武器，在俄羅斯邊境庫爾斯克州（Kursk）協助俄軍驅離烏軍。

朝中社報道指出，朝俄同意「持續大幅拓展」兩國關係。

根據韓國國會議員李成權日前引述情報部門消息表示，已有約600名朝鮮士兵在為俄羅斯作戰時陣亡，另有數千人受傷。

朝鮮今年4月首度證實已派遣部隊赴俄，支持莫斯科對烏克蘭的軍事行動，並坦承有士兵在戰鬥中陣亡。

（中央社）