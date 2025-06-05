美國否決安理會加沙停火決議草案 (16:10)

這是自去年11月以來，安理會15個成員國首次就加沙局勢投票。周三的決議案由安理會10個成員國提出，要求「立即無條件解除所有對人道物資進入加沙的限制、確保包括聯合國及其人道合作伙伴能安全、不受阻地大規模分發物資」，又要求「立即在加沙實現各方都遵守的無條件永久停火」，並「立即、有尊嚴及無條件釋放被哈馬斯及其他組織扣押的所有人質」。決議案以14票贊成、1票否決未能通過，是美國第5次為維護以色列而決否安理會有關加沙停火的決議案。

美國國務卿魯比奧其後發表聲明稱，美國通過否決這項決議案，是想藉此發出強烈信號，華府不會支持任何將以色列與哈馬斯錯誤地等同，且無視以色列自衛權的決議文本，「在聯合國，美國將繼續與以色列站在一起」。美國駐聯合國署理大使謝伊（Dorothy Shea）在投票前向安理會說：「美國已明確表示，我們不支持任何不譴責哈馬斯、不要求哈馬斯解除武裝並離開加沙的措施。」她表示，決議案也會破壞美國主導斡旋停火的外交努力，並助長哈馬斯的氣焰。

（法新社/衛報/中新社）