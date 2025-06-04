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中國男研究員涉偷運「潛在農業恐怖主義武器」　美控情侶二人走私 (20:08)

中國兩名研究員涉嫌為了在密歇根大學做研究，串謀偷運一種號稱「潛在農業恐怖主義武器」、可嚴重危害農作物的「危險生物病原體」禾穀鐮孢菌（Fusarium graminearum）到美國，昨日（3日）被美國司法部控以串謀、走私、虛假陳述、簽證欺詐等罪。

被告是簡雲清（Yunqing Jian譯音）及其34歲男友劉尊勇（Zunyong Liu譯音）。起訴狀指在中國從事研究的劉尊勇去年7月趁訪美探望在密歇根大學當研究員的女友，偷運上述真菌擬用密歇根大學實驗室做研究。劉尊勇入境時被發現走私，被拒入境及沒收真菌，相信目前身處中國。簡雲清在美被羈留。

禾穀鐮孢菌又稱禾穀鐮刀菌，可致小麥、大麥、粟米、水稻患上赤黴病（head blight），人畜不能食用，造成一年數以十億美元損失。美國司法部表示，科學文獻稱為「潛在農業恐怖主義武器」。聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）昨日表示，此案顯示對美國糧食供應的嚴重國家安全威脅。

中國外交部發言人林劍周三表示：「我不了解有關情況，中國政府一貫要求海外的中國公民嚴格遵守當地的法律法規，同時依法維護海外中國公民的正當合法權益。」

（法新社/霍士新聞）

相關字詞﹕中國 潛在農業恐怖主義武器 走私 禾穀鐮孢菌

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