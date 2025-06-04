韓國總統大選｜李在明勝選 「將克服內亂局面杜絕軍事政變」 (01:00)

李在明凌晨時分踏上民主黨開票廣播露天舞台，說：「大韓民國總統當選『可能性高的』李在明向大家打招呼。」他表示他將擔起國民賦予的使命，不負期望。針對去年12‧3戒嚴，他表示總統的所有權力全是人民賦予的，總統不能以公謀私。

他說就任首要是克服內亂，遏止再生政變，其次是承諾振興經濟，恢復民生。第三點是維護人民的生命和安全。此外，他將締造和平共存的朝鮮半島，包括鞏固國防、壓抑朝鮮，但將謀求與朝鮮對話、共存共榮。

他最後表示「總統的責任是團結國民」。他將建立大韓民國共同體，無分男女、地域、島嶼、傷健。「我將創造一個我們像真正的鄰居一樣相處的共同體，讓鄰居們不再感到彼此是需要警惕的敵人。

較早時，李在明從仁川寓所準備前往首爾時表示：「若投票結果就此成定局，我向國民的偉大決定表示敬意。」

截至香港時間周三零時02分，在已點算的73.76%選票中，李在明得票48.41%，國民力量黨候選人金文洙得票42.98%

金文洙於香港時間周三零時過後承認敗選，稱虛心接受國民選擇。

（韓聯社／路透社）