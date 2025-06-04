明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

韓國總統大選｜李在明勝選 「將克服內亂局面杜絕軍事政變」 (01:00)

韓國總統大選周二結束，點票進行中，當選已無懸念的共同民主黨候選人李在明，香港時間周三凌晨零時過後在首爾國會外向支持者發表勝選演說，表示將克服內亂局面杜絕軍事政變，並強調人民是國家的主人，今後將竭力化解民生困苦、維護人民的性命和安全，還表示將尋求韓朝溝通。

李在明凌晨時分踏上民主黨開票廣播露天舞台，說：「大韓民國總統當選『可能性高的』李在明向大家打招呼。」他表示他將擔起國民賦予的使命，不負期望。針對去年12‧3戒嚴，他表示總統的所有權力全是人民賦予的，總統不能以公謀私。

他說就任首要是克服內亂，遏止再生政變，其次是承諾振興經濟，恢復民生。第三點是維護人民的生命和安全。此外，他將締造和平共存的朝鮮半島，包括鞏固國防、壓抑朝鮮，但將謀求與朝鮮對話、共存共榮。

他最後表示「總統的責任是團結國民」。他將建立大韓民國共同體，無分男女、地域、島嶼、傷健。「我將創造一個我們像真正的鄰居一樣相處的共同體，讓鄰居們不再感到彼此是需要警惕的敵人。

較早時，李在明從仁川寓所準備前往首爾時表示：「若投票結果就此成定局，我向國民的偉大決定表示敬意。」

截至香港時間周三零時02分，在已點算的73.76%選票中，李在明得票48.41%，國民力量黨候選人金文洙得票42.98%

金文洙於香港時間周三零時過後承認敗選，稱虛心接受國民選擇。

（韓聯社／路透社）

相關字詞﹕編輯推介 2025韓國總統大選 李在明 韓國共同民主黨

上 / 下一篇新聞