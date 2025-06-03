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以軍向加沙領糧人群開槍釀27死 聯合國：構成戰爭罪 (21:18)

加沙衛生部周二（3日）稱，在加沙南部拉法一個援助分發點等待領取援助的人群遭以軍襲擊，最少27名巴勒斯坦人死亡，90人受傷，部分傷者情況危殆。以軍稱在識別到「可疑人物」後開火。這是連續第三天發生影響援助行動的混亂和流血事件。聯合國指，援助分法點附近的「致命攻擊」構成戰爭罪。

事發的分發點由以色列及美國成立的私人援助組織「加沙人道基金會」（GHF）營運。加沙政府媒體辦公室周二指摘以色列「犯下可怕的、故意重複的罪行」，稱其一直引誘飢餓的巴勒斯坦人到美國支援的援助分發點，然後向他們開火。

以色列軍方表示，其部隊對拉法分發點附近一群「偏離指定通行路線並朝着軍隊移動的可疑人物」鳴槍示警，在對方未撤離的情況下在他們附近開火。以軍並說正調查事件的具體情況。

GHF則表示，周二早上分發了21車食物，並稱該援助行動「安全進行，分發點內無事發生」。

GHF上周啟動首個分發點，以緩解加沙人的饑餓問題。隨着人群聚集領取急需物資，有關分發點附近發生殺戮事件的報道不斷出現。周日，巴勒斯坦和國際官員報道稱最少31人喪生，還有數十人受傷，周一又有3名巴人死於以色列火力之下。以軍否認對領取援助的平民開火，並稱有關周日分發物資期間發生死亡事件的報道是哈馬斯「捏造」。

聯合國人權高級專員蒂爾克周二發表聲明，指阻礙加沙平民獲取食品和救濟物資可能構成戰爭罪，並指攻擊領取食物援助的平民「不可理喻」，呼籲展開獨立調查。

（路透社／法新社／半島電視台／BBC）

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