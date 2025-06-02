烏「木馬」無人機襲俄 聲稱毀1/3戰略導彈軍機 (20:30)

烏克蘭在俄烏周一於土耳其舉行第二輪停火談判前夕發動至今離烏克蘭本土最遠的無人機攻擊，摩爾曼斯克州與伊爾庫茨克州的基地有多架軍機受損，包括圖-22M與圖-95M。俄羅斯國防部在Telegram確認國內軍事基地遭烏國無人機攻擊，形容為恐怖襲擊，但否認烏方有關擊毀41架軍機的說法。倫敦智庫IISS數據庫顯示，遇襲前俄國擁有54架圖-22M與58架圖-95M，但外界不清楚事前有多少架還能執行任務。

《華爾街日報》和路透社引述烏克蘭情報官員稱，烏克蘭國家情報局（SBU）將採用4個螺旋槳的多架無人機放在木製容器運入俄羅斯境內，到至行動當日將這些容器放到貨車上，送到空軍基地周邊地區，然後透過遙控打開容器上蓋，讓無人機飛向攻擊目標。社交網站流傳影片顯示，一架無人機從容器起飛，隨後現場響起槍聲，顯然有人試圖將其擊落。另一架無人機亦從同一容器起飛往相同方向。另一段影片可見一架停放在機場的飛機遭遇爆炸襲擊。倫敦皇家聯合軍事研究所高級研究員布朗克（Justin Bronk）表示俄軍損失有待評估，但今次行動似乎已重創俄軍遠程攻擊能力。

（華爾街日報/TWZ/路透社/法新社）