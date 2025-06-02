國際突破性研究：做運動對付癌症勝多種藥物 (19:00)

報道稱，這項研究在全球最大癌症會議、美國芝加哥舉行的美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上公布，並刊登於《新英格蘭醫學期刊》。研究涵蓋美國、英國、澳洲、法國、加拿大及以色列共889名大腸癌患者，其中九成為第三期患者。參加者被隨機分為兩組，一組（445人）安排有教練指導的運動，另一組（444人）則只收到一份健康生活小冊子作參考。「運動組」患者每月與私人教練訓練和跟進指導，初期每月兩次，之後每月一次，持續3年，目標是每周完成相當於3至4次、每次45至60分鐘的活動。5年後，「運動組」患者出現復發或新癌症的情况比對照組低28%；8年後，死亡風險更減少37%。

研究負責人、加拿大皇后大學醫生布思（Christopher Booth）說，「很多患者在完成手術和化療後會問，還可以做甚麼來提升康復機會？現在我們有明確的答案：做運動、找教練、有目標。」他又補充，初步數據顯示，在乳癌與前列腺癌方面，做運動的組別個案復發個案也較少。

沒有參與研究的ASCO首席醫療官格拉洛（Julie Gralow）形容，有關研究質量高，是最有力的證明，勢對癌症治療中及治療後鼓勵運動的重要性帶來重大改變。

（衛報）