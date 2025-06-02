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韓大選「疑華干預選舉」情緒蔓延 (00:57)

韓國總統大選將於周二正式舉行。受反華情緒結合假資訊影響，上周四、上周五舉行的提前投票，顯示出現懷疑選民是干預投票的中國人的現象，且引致警員接報到場事件。專家警告此類行為加劇反華排外情緒。

民營通訊社Newsis周日（6月1日）報道，上周舉行提前投票期間，部分票站入口出現自發人士監視「外國人涉嫌舞弊」。

例如上周五正午時分在首爾廣津區紫陽第2洞的票站外，一名盯着票站出入口的年逾30歲男子向記者表示，他要親自核證「會否有看似中國人」投票。在首爾永登浦區一個投票站，有一部人甚至嘗試通過交談檢證部分選民的韓語能力，藉以識別中國人。

據電視台KBS上周五（5月30日）報道，蔚山市警方且接到「似有中國人投票」舉報，但到場後證實被疑者是韓國人。

韓國選舉法不准外國人參與總統選舉投票。周日宣布退選的獨立候選人黃教安早前在其YouTube頻道，聲稱在華僑居民比例較高的首爾江西區加陌洞、廣津區華陽洞的提前投票站，有「選舉舞弊的可疑事例」。一些極右社交媒體、網上聊天室也在迅速流傳聲稱「中國人參與投票」及無法核實的片段；其中因為在字節跳動TikTok有片段可見有人手持選票拍照或投票站內部的畫面等，便被指為「中國人投票的根據」。網上還鼓動選民自發查找中國人。

韓國高麗大學社會系教授金尹泰（音譯）表示，這種反華情緒並非偶然，是中美摩擦、薩德系統部署事件以後的中韓外交摩擦，加上政治利用的結果。他說：「一些政治人物和YouTube頻道挑起厭惡情緒，從而獲取政治利益或商業收益，這種做法屢見不鮮。」（Newsis/KBS）

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