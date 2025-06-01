馬斯克否認服用「K仔」 指《紐時》「撒謊」 (20:00)

《紐約時報》上周五報道，馬斯克使用過多氯胺酮，導致膀胱出問題，還指他去年服用「搖頭丸」和「迷幻蘑菇」，並隨身攜帶藥丸盒，惟不清楚馬斯克擔任政府效率部（DOGE）負責人期間是否也服用了藥物。

馬斯克上周六在X平台上發文說：「澄清一下，我不在吸毒！《紐約時報》在撒謊。」他補充道：「幾年前我試過『經處方』的氯胺酮，並在X上說過，所以這根本不算新聞。它有助於走出陰鬱的心理困境，但我從那時起就沒再服用。」

另外，美國總統特朗普上周六在社交平台Truth Social發文，表示「經過對先前關係的徹底審查」，決定撤回億萬富豪企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）擔任美國太空總署（NASA）署長的提名，稱快將宣布新人選。

艾薩克曼為馬斯克的親密盟友，特朗普去年當選總統後曾表示希望艾薩克曼擔任下一任NASA署長。但《紐時》上周六引述匿名消息人士報道，特朗普得知艾薩克曼曾捐款給知名民主黨人之後，決定撤回提名。

（法新社／紐約時報）