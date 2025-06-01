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立陶宛首都慶「粉紅湯節」 萬人粉紅裝扮狂歡迎夏日 (18:37)

立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）昨天舉辦第3屆「粉紅湯節」，吸引數萬名民眾與國際遊客穿上粉紅色服飾，攜家帶眷參與這場一年一度的粉紅盛會，也象徵夏季正式來臨。

「粉紅湯」（Šaltibarščiai）是立陶宛傳統冷湯料理，以發酵牛奶和醃紅菜頭為主要原料，搭配黃瓜、蒔蘿（刁草）與水煮蛋調製而成，因鮮明的粉紅色湯底而得名。這道冷湯料理是立陶宛家家戶戶夏日必備的經典菜餚，象徵夏天揭開序幕。

維爾紐斯「粉紅湯節」通常於春夏交接的周末舉行，已成為立陶宛最具代表的城市慶典之一。今年邁入第3屆，不僅吸引大量立陶宛民眾參與，還有來自波蘭、拉脫維亞、土耳其、芬蘭、瑞典等國的觀光客前往共襄盛舉，展現成功的城市行銷成果。

節日當天，維爾紐斯街頭隨處可見粉紅色裝飾，包括桌椅、布條與旗幟，營造出濃厚節慶氣氛。許多商家也推出期間限定「粉紅」美食，例如紅菜頭口味蛋糕、冰淇淋、墨西哥捲餅、雞尾酒等，讓民眾大飽眼福與口福。

「粉紅湯節」每年活動內容皆有創新，去年曾創下1200人在362米長桌同時品嚐粉紅湯的紀錄，今年則首度舉辦「粉紅大遊行」，吸引上萬人參加。參與者身穿粉紅服裝，或以粉紅湯食材為靈感作創意打扮，從服飾、鞋帽到眼鏡、配件，甚至連寵物也一同盛裝出席，街頭化身粉紅嘉年華，熱鬧非凡。

「粉紅湯滑梯」是節日的經典設施，50米長的巨型充氣滑梯噴上泡沫，讓民眾滑入裝滿粉紅泡棉的大型「湯碗」，深受年輕族群喜愛。

今年還增設多項趣味活動，包括10.5公里健走、端粉紅湯競跑、1公升超辣粉紅湯挑戰賽、粉紅裝扮大賽及戶外演唱會等，熱鬧有趣，為遊客留下獨特難忘的回憶。

（中央社）

相關字詞﹕立陶宛；粉紅湯節；慶典；遊客；夏日 編輯推介

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