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路透社：華稀土磁鐵供應不足 國際車廠警告恐影響生產 (19:30)

路透社上周五（30日）報道，通用汽車、豐田、福士和現代等國際大型車廠高層日前去信特朗普政府，指中國稀土磁鐵供應不足，嚴重影響部分汽車零件生產，警告有工廠可能在幾周內就會停止運作。

報道表示，代表美國大車廠的汽車創新聯盟（AAI）聯同代表汽車零件供應商的美國汽車與設備製造商協會（MEMA）5月9日去信特朗普政府，指出稀土磁鐵（rare-earth magnet）供應不穩，將使他們無法生產自動波箱、油門系統、摩打、感應器、安全帶、喇叭和燈等的關鍵部件，「嚴重的話，可能要減產甚至關掉汽車組裝線」。兩個組織上周五向路透社表示，情况在這幾星期仍未有改善。

儘管包括部分福士汽車供應商等已中國的稀土出口證，但一些印度汽車生產商表示仍未收到批文，要於6月初停產。德國汽車供應商博世（Bosch）本周表示，其供應商因中國變得「複雜而耗時」的出口申請程序，陷入困境。

中國4月份出口稀土磁鐵量減少了一半。中美5月12日在日內瓦談判協定，暫停關稅90天，美方要求中國取消貿易反制措施，解除美國半導體、電子產品和國防生產所需關鍵金屬的出口限制。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）指摘中國蓄意拖慢履行協議，「完全不能接受」。

（路透社/CNBC）

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