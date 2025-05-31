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美防長：中國威脅真實存在且迫在眉睫　美重返印太將強化防務 (13:09)

美國國防部長海格塞斯周六（5月31日）在新加坡舉行的香格里拉對話會發表演說，稱美國已「重返」印太地區，強調美方將強化海外防務，以應對北京對台灣日益具侵略性的立場。海格塞斯聲稱北京希望主宰和控制亞洲，成為區內霸權，還說中國的威脅真實而且迫在眉睫，促亞洲盟友增加軍費開支。

海格塞斯以「美國對印太安全的新抱負」（United States' New Ambitions for Indo-Pacific Security）為題發表演說，稱印太地區是美國的「優先關注區域」，說「美國很自豪能夠重返印太地區，我們將一直留在這裏」。他在發言時多次提到中國，警告中國「明顯且認真地準備動用武力改變印太地區勢力平衡」，稱「中國構成的威脅真實存在，且可能迫在眉睫」。

海格塞斯說，北京迅速發展帶來威脅，特別是對台灣具侵略性的立場，美國將加強海外防務應對。他強調美方不尋求與中國衝突，但不能忽視中國試圖改變區域現狀，若北京企圖以武力併吞台灣，將對印太地區乃至全球帶來毁滅性後果。

此外，海格塞斯呼籲區內盟友增加軍費開支，指它們面對中國和朝鮮等「更嚴重的」威脅，沒有理由軍費佔GDP比例還不及面對俄羅斯威脅的歐洲。（法新社/路透社/中央社）

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