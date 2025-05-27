日本全國20來歲年輕人 逾1/3去年沒外宿旅遊 (23:10)

日本放送協會（NHK）報道，新版觀光白皮書顯示，2024年訪日旅客3687萬人次，消費額逾8萬億日圓（約4353億港元），同創新高。另一方面，日本人在國內旅遊消費超過25萬億日圓，也同步破頂，但旅遊人數約5.4億人次，未恢復到新冠疫情前2019年的5.9億人次水平。

白皮書指出，日本人國內旅遊人數未有增長，原因包括人口減少及少子高齡化等，認為有必要就促使平均旅行次數增加、旅遊停留時間更長等提出對策。

日本經濟新聞報道，觀光廳調查民眾2024年以觀光等為目的的住宿旅行次數，回答「一次都沒外宿過」者的比例，20至29歲者佔36.0%，70歲或以上佔69.3%。日本民眾被問及不在國內住宿旅行的理由時，以回答「健康上的問題」居多。觀光廳分析指出，可能是歷經新冠疫情後，民眾對出遊採謹慎態度者增多。

白皮書強調，「為了實現觀光立國，除了招攬外國旅客的市場以外，活化日本人國內旅遊市場也是不可或缺的」。

（中央社）