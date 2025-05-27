明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

日本全國20來歲年輕人 逾1/3去年沒外宿旅遊 (23:10)

日本2025年版觀光白皮書今天（27日）出爐。相較訪日外籍觀光客人數和消費破紀錄，白皮書顯示日本近七成70歲或以上民眾去年完全沒有到其他地方外宿旅行，就連20來歲的年輕人也有超過三分之一去年沒外宿旅行。

日本放送協會（NHK）報道，新版觀光白皮書顯示，2024年訪日旅客3687萬人次，消費額逾8萬億日圓（約4353億港元），同創新高。另一方面，日本人在國內旅遊消費超過25萬億日圓，也同步破頂，但旅遊人數約5.4億人次，未恢復到新冠疫情前2019年的5.9億人次水平。

白皮書指出，日本人國內旅遊人數未有增長，原因包括人口減少及少子高齡化等，認為有必要就促使平均旅行次數增加、旅遊停留時間更長等提出對策。

日本經濟新聞報道，觀光廳調查民眾2024年以觀光等為目的的住宿旅行次數，回答「一次都沒外宿過」者的比例，20至29歲者佔36.0%，70歲或以上佔69.3%。日本民眾被問及不在國內住宿旅行的理由時，以回答「健康上的問題」居多。觀光廳分析指出，可能是歷經新冠疫情後，民眾對出遊採謹慎態度者增多。

白皮書強調，「為了實現觀光立國，除了招攬外國旅客的市場以外，活化日本人國內旅遊市場也是不可或缺的」。

（中央社）

 

相關字詞﹕編輯推介 旅行 日本；

上 / 下一篇新聞