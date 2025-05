伊朗著名異見電影導演約化巴納希(Jafar Panahi)憑新片《普通事故》(暫譯,英文片名為It Was Just an Accident)榮獲康城影展最高榮譽金棕櫚獎後,周一凌晨返回德黑蘭國際機場,獲支持者英雄式歡迎。