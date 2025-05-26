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法總統遭妻「兜面推開」影片熱傳 先否認後淡化 (20:59)

法國總統馬克龍伉儷周日（25日）晚上飛抵越南河內展開東南亞訪問。惟在準備落機的一刻，被傳媒拍攝到第一夫人布麗吉特伸手「推向」馬克龍的臉，兩人似有爭執。相關影片因而在網上熱傳，法國愛麗舍宮先是否認兩人在機上有爭執，其後淡化稱兩人只是在「開玩笑」。

從新聞片段可見，馬克龍的專機打開艙門那一刻，馬克龍曾伸手向門後的夫人，但對方並沒搭理他。跟從機門左側伸出一截紅色長衣袖、手戴戒指的手，「兜面」向馬克龍的臉推了一下。馬克龍的頭側向了左邊，呆了一呆，但察覺到機門已打開，旋即向艙外鏡頭擠出笑容。當馬克龍步出機艙走了幾步，穿著紅色外套的法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）才從門後出現，隨丈夫走下登機梯。

此片段在網上流傳和引起揣測。馬克龍在河內告訴記者：「我當時正在和妻子爭吵（bickering），或者更確切地說是在開玩笑。沒什麼。」愛麗舍宮先是否認兩人有爭執，後來淡化事件說：「這是總統跟其妻在訪問開始前的放鬆時刻，互相開玩笑。這足以給陰謀論者提供談資。」另有一名總統助手向法新社稱，事件是「夫妻之間無傷大雅的爭吵（squabble）」。

（法新社）

相關字詞﹕法國總統；馬克龍；布麗吉特；外訪 編輯推介

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