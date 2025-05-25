X死機修復後 馬斯克話將全年無休投入工作 (18:00)

Downdetector.com顯示，死機最高峰時段發生在美東時間24日上午8時51分（香港時間24日晚8時51分）左右，當時有超過25,800人通報X平台出現問題，自此之後通報數量逐漸下滑，截至美東時間中午12時09分，通報宗數已跌至650以下。

馬斯克在X發文寫道，他將恢復「1日24小時、1周7天」要不是在工作，就是在會議室、伺服器機房或廠房過夜的模式。他還說自己必須超級專注在X平台、人工智能（AI）初創公司xAI和電動車大廠Tesla上面，同時提到SpaceX巨型火箭星艦（Starship）將於本星期發射，且此時他們正着手推出多項重要科技。

馬斯克豪擲近3億美元（約23.4億港元）支持特朗普和其他共和黨人的2024年選戰，特朗普當選美國總統後，由馬斯克領導削減開支的「政府效率部」（DOGE），但他的政治觀點在歐美引發抗議潮，造成Tesla銷售暴跌。他本月20日已對外表明將把注意力轉回自己的企業帝國。

（路透社）