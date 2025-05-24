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巴西紀實攝影大師薩爾加多逝世　曾在港辦攝影展 (21:40)

巴西著名紀實攝影大師薩爾加多（Sebastiao Salgado）上周五（23日）病逝，享年81歲。他擅長利用黑白照片記錄弱勢社群和環保問題，展現人道關懷和對環境保育的關注，畫面震撼，令人印象深刻。聯合國教科文組織總幹事和無國界記者組織均向他致敬。薩爾加多曾在香港舉行個人攝影展。

遺屬在聲明稱，薩爾加是經常周遊世界各地的攝影師，因嚴重白血病過世。病因是他2010年在印尼攝影期間感染一種特殊類型瘧疾引發併發症而衍生。

聯合國教科文組織總幹事阿祖萊讚揚他是「具有捕捉生態與人類學劇變才華的偉大攝影家、藝術家、紀錄片導演」，其藝術作品能引發大眾關注亞馬遜和原住民等「一般鮮為人知的現實」。無國界記者組織稱他為「紀實攝影的佼佼者」、「人類和自然的敏銳觀察者」。巴西總統盧拉譽之為「世界最偉大的攝影家之一」。

薩爾加多1944年生於巴西米納斯吉拉斯州，原攻讀經濟學，於1969年為逃避軍政府管治與妻子移居法國巴黎，1973年起從事攝影工作並迅速揚名。其作品絕大部分是黑白相，記錄逾120個國家的人類實况和自然面貌，富有人文內涵。著名作品包括1986年拍攝巴西北部帕拉州金礦工人、1991年科威特滅火工人迎向伊拉克軍隊造成的油井大火等。遺作是傾7年時間探索亞馬遜雨林而攝製、集結了逾200幀相片的影集《Amazônia》。

薩爾加多也是知名環保人士，曾狠批巴西前總統博索納羅的氣候和環境政策。他1998年創辦非牟利環保組織「地球研究所」，專門修復保育受污染的巴西多塞河河谷。

（法新社/路透社/BBC/紐約時報）

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