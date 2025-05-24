歐洲漢捐精誕至少67人 10人患癌揭罕見基因病變 (18:00)

涉事的歐洲精子銀行（European Sperm Bank）在2008至2015年安排該名男子的精子捐給不同女性，最後成功誕下至少67名嬰兒。英國《衛報》周五（23日）報道，兩個孩子的家庭後來分別聯絡生育診所，指孩子患癌，事涉罕見的基因變異。歐洲精子銀行證實，該名捐精者的部分精子含有那種變異基因。經追查後，當局發現8個歐洲國家46個家庭的至少67名孩子出自該人精子，其中23人遺傳了該變異基因，當中10人 血癌或非霍奇金淋巴瘤等癌症。報道稱，這種在TP53基因出現的變異，在2008年捐精當年仍未被視為致癌，用標準篩查技術無法探測。

歐洲精子銀行有捐精限制，同一人的精子最多只可以用於75個家庭，今次事件令外界質疑限制是否過於寬鬆。在意大利米蘭的歐洲人類遺傳學年會上公布今次事件的法國魯昂大學醫院生物學家卡斯珀（Edwige Kasper）說：「我們需要對單一捐贈者的生育數字或涉及家庭設立歐洲限制。」

歐洲精子銀行發言人回應時表示他們深受此個案影響，但強調捐精者事前已經詳細檢查，但在科學上無辦法做到完全偵測出所有基因病變。

（衛報）