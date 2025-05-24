737 MAX客機兩度空難波音涉欺詐　與美司法部達協議　罰11億美元換免起訴 (14:58)

美國司法部與波音公司就後者在兩宗客機空難中密謀欺詐美國聯邦政府一案達成臨時協議，波音同意支付超過11億美元（約85.8億港元）的罰款和賠償等，換取免被起訴。
司法部周五（23日）提交得州聯邦法院的文件顯示，波音將「承認密謀妨礙和阻撓」聯邦監管機構，司法部將要求法官駁回此案。根據協議，波音同意支付超過11億美元罰款和賠償等，包括2.436億美元（約19億港元） 的追加刑事罰款、4.445億美元（約34.6億港元）的墜機遇難者基金及4.45億美元（約34.7億港元）用於加強其安全和合規計劃。
2018年10月和2019年3月，印尼獅子航空和埃塞俄比亞航空兩架波音737 MAX 8型客機先後發生空難，總計346人遇難。2021年1月，美國司法部對波音提出刑事訴訟，並就涉嫌在737 MAX客機認證上欺詐聯邦航空管理局（FAA），與其達成為期3年的延期起訴協議。2024年司法部認定波音未作出改進，違反協議。在特朗普政府上台後，雙方恢復研究認罪協議方案，最終達成今次協議。
司法部強調，新協議是「一項公平公正、符合公眾利益的解決方案」，但去年主持國會聽證會質詢波音安全的民主黨參議員布盧門薩爾（Richard Blumenthal）說，經過多次撒謊隱瞞和卸責，波音現在永久逃出問責，對死難者、其家屬和公眾都是「極度不公」。部分空難死者家屬抨擊有關協議相當於向波音「送禮」，有代表律師直言這類免被起訴交易是前所未見，對這美國史上最致命的企業罪行是明顯錯誤的，將會要求法院不接受協議。
（法新社/路透社/新華社）