737 MAX客機兩度空難波音涉欺詐　與美司法部達協議　罰11億美元換免起訴 (14:58)

司法部周五（23日）提交得州聯邦法院的文件顯示，波音將「承認密謀妨礙和阻撓」聯邦監管機構，司法部將要求法官駁回此案。根據協議，波音同意支付超過11億美元罰款和賠償等，包括2.436億美元（約19億港元） 的追加刑事罰款、4.445億美元（約34.6億港元）的墜機遇難者基金及4.45億美元（約34.7億港元）用於加強其安全和合規計劃。

2018年10月和2019年3月，印尼獅子航空和埃塞俄比亞航空兩架波音737 MAX 8型客機先後發生空難，總計346人遇難。2021年1月，美國司法部對波音提出刑事訴訟，並就涉嫌在737 MAX客機認證上欺詐聯邦航空管理局（FAA），與其達成為期3年的延期起訴協議。2024年司法部認定波音未作出改進，違反協議。在特朗普政府上台後，雙方恢復研究認罪協議方案，最終達成今次協議。

司法部強調，新協議是「一項公平公正、符合公眾利益的解決方案」，但去年主持國會聽證會質詢波音安全的民主黨參議員布盧門薩爾（Richard Blumenthal）說，經過多次撒謊隱瞞和卸責，波音現在永久逃出問責，對死難者、其家屬和公眾都是「極度不公」。部分空難死者家屬抨擊有關協議相當於向波音「送禮」，有代表律師直言這類免被起訴交易是前所未見，對這美國史上最致命的企業罪行是明顯錯誤的，將會要求法院不接受協議。

（法新社/路透社/新華社）