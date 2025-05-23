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哈佛大學遭禁收國際學生　現有學生須轉校　國土安全部：哈佛違法縱容反猶暴力 (10:16)

美國國土安全部周四（22日）發聲明宣布，取消哈佛大學獲得的「學生和交流學者項目」（Student and Exchange Visitor Program，SEVP）資格，即時起禁止該校招收國際學生，現有的外國學生也必須轉校，否則失去合法學生身分。哈佛發聲明批評特朗普政府的行為是非法。

聲明稱，哈佛校方容許反美、支持恐怖主義的煽動者滋擾及傷害他人，包括許多猶太學生，令校園環境變得不安全，而這些煽動者很多都是外國學生。國土安全部長諾姆亦在聲明中指控哈佛校方縱容暴力、反猶太主義，以及「與中國共產黨協作，接待並訓練軍事人員」。諾姆稱，大學「招收國際學生、收取高額學費是一項特權，而非權利」，由於哈佛大學違反聯邦法律，拒絕改善，故被撤銷這項特權。她更稱，此舉是對全國所有大學和學術機構的警告。

哈佛發表聲明批評特朗普政府的報復性行為非法，嚴重損害哈佛社區和國家，損害哈佛的學術和研究使命。哈佛稱正致力為國際學生及學者提供支援。

「學生和交流學者項目」由國土安全部下屬機構管理，招收外國留學生和交流學者的美國學校均需獲得相關資格。

根據哈佛數據，在2024至25學年，該校的外國學生佔比達27%以上。法新社報道，外國學生每年學費一般達數萬美元，若失去這批學生會對哈佛財政構成壓力。（國土安全部網站/新華社/法新社）

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