美使館以新加坡組屋問題喻南海議題　中方斥歪曲是非 (14:49)

美方影片比喻組屋住戶霸佔走廊、電梯口等公共空間，也將聯合國國際法院（ICJ）類比為新加坡的市鎮理事會，形容中國「猶如無視當局裁決、在公共空間堆放雜物的鄰居，導致問題難以有效解決」；貼文寫道國際法並不認同中國聲稱擁有整個南海的說法，稱「海牙仲裁庭2016年裁定中國的廣泛聲索毫無法律依據，然而中國仍持續在該海域作建設、巡邏與施壓。從軍事化的礁石到『灰色地帶』戰術，這（中方就南海行為）不僅是一場海事糾紛，更是對國際秩序、穩定與和平的一場考驗」。

中國駐新加坡大使館周三發文反駁，奉勸美方「收起教師爺和挑唆者的虛偽做派」，停止做南海和平穩定的麻煩製造者，指在中國和東盟國家共同努力下，當前南海局勢保持總體穩定。（聯合早報/法新社）