CNN：華府情報顯示以色列準備攻擊伊朗核設施 (16:53)

報道引述多名熟悉相關情報的消息人士報道，以色列準備短期內攻擊伊朗的計劃，不僅來自以色列高官公開和私下傳達的信息，還來自截獲以色列通訊及對以色列軍事行動的觀察，當中包括空中彈藥的調動和完成了一場空中軍演。雖然這些迹象可能只是以方試圖向伊朗施壓，迫使伊朗放棄核計劃。美國官員稱，目前不清楚以色列領導人是否已作出最終決定，一切可能取決於他們對美伊就核計劃談判的看法，但另一知情人士稱，近幾個月來，以色列攻擊伊朗核設施的可能性顯着上升。

特朗普曾威脅若其政府就限制或廢除伊朗核計劃談判失敗，就會對伊朗採取軍事行動，但他也設定外交解決問題的時限。消息人士透露，特朗普3月中寫給伊朗最高領袖哈梅內伊的信中，設了60天期限，至今限期已過，而美伊首輪談判距今已有38日。一名本月初與特朗普會面的西方外交官表示，特朗普當時傳達信息是美方只會給予數周談判時間以取得成功，否則將訴諸軍事打擊，但目前白宮的政策仍以外交途徑為主。《紐約時報》上月報道，以色列原計劃最快本月轟炸伊朗核設施，但特朗普叫停以方，並支持與德黑蘭談判。

專責中東地區的美國前資深情報官員帕尼科夫（Jonathan Panikoff）指出，以色列目前進退兩難，以色列總理內塔尼亞胡既要避免達成以色列視為不滿的美伊協議，但又不能疏遠特朗普。他相信內塔尼亞胡不會願意冒着與美國全面決裂的風險，在未獲美國默許下貿然發動攻擊。

報道引述美國官員稱，以色列去年10月轟炸伊朗的導彈工廠和防空系統，加上經濟制裁和以色列重挫伊朗區內盟友，伊朗目前處於幾十年來勢力最弱的時期，是打擊好時機，華府亦正加強蒐集情報，以便在以色列決定發動攻擊時提供協助。不過，一名熟悉特朗普政府想法的消息人士稱，若德黑蘭沒採取任何重大挑釁行動，美國目前不太可能協助以色列施襲。知情人士表示，若沒有美國的協助，包括空中加油和深入地下設施所需的炸彈，以色列沒有能力摧毁伊朗核設施。不過，以色列消息人士稱，若美伊達成以方無法接受的「糟糕協議」，以色列將準備自行採取軍事行動。

美伊迄今舉行了4輪核談判。美國總統中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）周日（18日）表示，在新協議下，美國不允許伊朗擁有任何提煉濃縮鈾的能力。哈梅內伊周二態度強硬，批評美國要求伊朗不得提煉濃縮鈾是「重大錯誤」，又表示不預期與美國談判會取得成果。（CNN/紐約時報）