拜登在附有他與妻子吉爾合照的貼文表示:「癌症有可能來臨到我們任何人身上。正如你們許多人一樣,吉爾和我明白到,我們歷經挫折反倒最為堅強(we are strongest in the broken places)。感謝你們以愛和支持令我們振奮。」

「受傷之處最為強大」這句顯然靈感來自海明威名著《戰地春夢》(A Farewell to Arms)經典名句「這個世界擊垮每一個人,之後,許多人他們歷經挫折反倒變得堅強」(The world breaks everyone and afterward many are strong at the broken places)——,拜登在上台後不久的2021年3月新冠封城一周年時曾發表演說,講過「就像你們許多人一樣,就像海明威寫過,歷經挫折反倒變得堅強」。

(明報記者)