葡萄牙大選中間偏右執政聯盟勝出　惟未獲國會過半數　極右政黨「夠了」得票率再增 (16:02)

在接近完成的官方計票結果，總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）的民主聯盟（Democratic Alliance，AD）獲得32.7%的選票，而中間偏左社會黨（PS）和「夠了」幾乎並列第二。這結果讓民主聯盟在國會230席中增至89席，但仍少於過半數執政的116席。社會黨獲得23.4%選票，是幾十年來的最差成績，緊隨其後的「夠了」得票22.6%，兩黨各得58席。

路透社指出，民眾不滿在野社會黨在蒙特內格羅誠信問題上大造文章，導致政府早前未能通過不信任動議倒台，因此借投票懲罰該黨，令該黨議席大幅減少20席。

新興的親商政黨自由倡議黨（Initiative Liberal，IL）贏得9席，執政黨即使有此黨力挺，仍需要「夠了」的支持，才能夠通過法案。不過，蒙特內格羅已表明拒絕與反建制的「夠了」結盟，說此黨「不可靠」且「不適合管治」。

里斯本大學政治學者洛博（Marina Costa Lobo）接受法新社訪問時表示：「目前尚不清楚這結果是否能提高政府的管治能力」，並說「夠了」才是「今晚的大贏家」。自2019年成立以來，反移民的「夠了」在大選中的得票持續攀升。在2017至2024年間，在葡萄牙生活的外國人增加了3倍，現時佔總人口約15%。（法新社/路透社/中央社）