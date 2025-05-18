明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

機長上廁所副機師暈倒 漢莎航班無人駕駛飛10分鐘 (17:30)

德國媒體5月17日報道，漢莎航空（Lufthansa）去年2月一架從德國飛往西班牙的航班，飛行途中曾有10分鐘沒有機師操作。

德國新聞社（Deutsche Presse Agentur）報道指出，根據西班牙事故調查機構CIAIAC的報告，2024年2月17日，漢莎航空一架空中巴士A321型客機在從德國法蘭克福（Frankfurt）飛往西班牙塞維亞（Seville）途中，副機師在機長去洗手間時暈倒。

根據這份報告，這架飛機在沒有機師駕駛的情況下飛了大約10分鐘。當時機上載有199名乘客和6名機組人員。

漢莎航空向德新社表示，公司知道CIAIAC的調查報告，自己的飛行安全部門也有作調查。德新社報道指出，漢莎尚未披露內部調查結果。

儘管失去意識的副機師顯然在昏迷狀態下無意觸及操縱裝置，但由於自動駕駛儀在開啟狀態，飛機得以持續穩定飛行。德新社報道指出，在此期間，座艙語音紀錄器在駕駛艙內所錄到怪異聲響，與急性健康緊急狀況相符。

機長最初嘗試輸入常規開門密碼，一般這麼做會觸發駕駛艙內的蜂鳴器來提示艙內人員開門。但機長當天這樣做了5次都無法進入駕駛艙。1名空服員試圖使用機上電話聯絡副機師。

最後，機長輸入緊急密碼，藉此自己打開艙門。不過，德新社報道指出，艙門即將自動開啟之前，

副機師在身體不適下先從駕駛艙內開了門。

機長隨後決定在西班牙馬德里（Madrid）緊急降落，副機師接著送醫治療。

（中央社）

相關字詞﹕漢莎 航空意外 編輯推介

上 / 下一篇新聞