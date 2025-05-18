日愛貓科研團隊破解三色貓毛色之謎 (00:01)

該團隊對福岡市內動物醫院在診療過程中採集的18隻貓樣本進行分析，發現有橘色體毛的貓均缺失特定基因的一部分。團隊進一步調查50多隻貓，還參照位於美國的貓基因數據庫，發現該結論也得到證實。

該基因是決定性別的性染色體中位於X染色體上的「ARHGAP36」。若出現一部分缺失，就無法生成黑色素，取而代之的是橘色色素增多，讓毛色呈橘色。若未缺失，則能夠生成黑色素，讓毛色呈黑色。

雌性三色貓分別擁有橘色型和黑色型的2條X染色體，每個細胞是隨機地由其中一條染色體發揮作用，因此皮膚上也會形成橘色型與黑色型各自起作用的部分，呈現斑點分佈。

雄貓由於僅有一條X染色體，只能是橘色型或者黑色型中的一種，故雄性三色貓極為罕見。

這次研究的部分資金是通過眾籌募集，共收到來自619人的1068萬日圓（約合人民幣53萬元）捐款。

（共同社）