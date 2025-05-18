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日愛貓科研團隊破解三色貓毛色之謎 (00:01)

日本九州大學特別主幹教授（相當於傑出大學教授）佐佐木裕之等愛貓研究者團隊上周五（15日）在科學雜誌《當代生物學》發表研究成果，已鎖定毛色決定基因，可解釋其白黑橘三色體毛的不均勻分佈。三色貓身體花紋形成機制研究已有120多年歷史，此前已發現與白色體毛有關的基因，但一直不清楚黑橘兩色體毛的相關基因。

該團隊對福岡市內動物醫院在診療過程中採集的18隻貓樣本進行分析，發現有橘色體毛的貓均缺失特定基因的一部分。團隊進一步調查50多隻貓，還參照位於美國的貓基因數據庫，發現該結論也得到證實。

該基因是決定性別的性染色體中位於X染色體上的「ARHGAP36」。若出現一部分缺失，就無法生成黑色素，取而代之的是橘色色素增多，讓毛色呈橘色。若未缺失，則能夠生成黑色素，讓毛色呈黑色。

雌性三色貓分別擁有橘色型和黑色型的2條X染色體，每個細胞是隨機地由其中一條染色體發揮作用，因此皮膚上也會形成橘色型與黑色型各自起作用的部分，呈現斑點分佈。

雄貓由於僅有一條X染色體，只能是橘色型或者黑色型中的一種，故雄性三色貓極為罕見。

這次研究的部分資金是通過眾籌募集，共收到來自619人的1068萬日圓（約合人民幣53萬元）捐款。

（共同社）

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