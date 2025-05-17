中國駐菲使館指菲律賓無端盤查滋擾中國公民　要求立即停止 (14:39)

公開信指出，中國大使館日前接到中國民眾來函，反映在菲律賓機場入境時遭受菲方人員不公正待遇，中使館隨後向菲方提出交涉。信中指出，過去一段時間，陸續接到在菲中國公民關於遭受不公平待遇的反應，包括：菲個別機構和人員濫權執法，對來菲和在菲中方人員、企業和機構「無端進行盤查滋擾」；拖延遲滯中國企業員工工作簽證辦理，無理羈押持有合法工作簽證的中國公民等。公開信還指控菲方「炮製並炒作」中國公民涉「賭博案」、「間諜案」、「軍火案」、「童工案」等，甚至借機敲詐勒索；以中方人員路過敏感區域為由，指控其涉嫌「間諜活動」。

大使館表示，菲方上述行為超出正常履職範圍，嚴重干擾中菲正常人員來往。中方向菲政府有關部門持續提出交涉，要求立即停止無端盤查滋擾中國公民，保障中國公民人身安全及合法權益等。

中使館同時也提醒在菲中國公民要遵守當地法律法規，尊重當地宗教信仰和風俗習慣；杜絕非法務工和其他非法活動，遠離政治集會、軍事設施等敏感場所，提防落入安全陷阱和圈套等。（中國駐菲律賓大使館網站）