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新書揭親信隱瞞拜登退化  阻內閣接觸 (00:24)

根據下周二（20日）出版的新書Original Sin（暫譯《原罪》），在美國前總統拜登任期最後兩年，其核心幕僚圈子蓄意隱瞞他身體機能退化，甚至限制內閣跟他接觸。該書援引逾200場訪問，細述拜登本人、其親信幕僚與家人如何在拜登出現明顯健康衰退象下，仍堅持推動當時年屆81歲的他競逐連任。

該書作者美國有線新聞網絡（CNN）主播塔珀（Jake Tapper）與新聞網站Axios記者湯普森（Alex Thompson）指出，拜登在去年6月的總統辯論表現遭透，然而，早在辯論前拜登已多次出現衰退徵兆，但這些情不是被忽視就是被合理化。書中引述多名內閣官員，指2023至2024年間拜登的親信刻意減少他與內閣成員接觸，使得許多官員幾個月都無法見到總統。某些會議中，有人注意到拜登有時會說話含糊不清。

該書引述拜登政府多名閣員指出，在2023與2024年拜登的核心幕僚圈子已縮得極小，內閣成員常被排除在決策外。一名內閣部長表示，過去由他親自向總統簡報，後來改為向白宮高層幕僚簡報，再由他們轉述給拜登，形容安排相當奇怪。

●籌款活動認不出佐治古尼

書中又提及有幕僚私下討論是否需為拜登的第二任期準備輪椅，也提到他在去年6月一場籌款活動中認不出影星佐治古尼。

對於該書內容，拜登發言人表示：「我們仍在等待任何能證明拜登在總統任內無法做出決策、威脅國安、或無法履行職責的具體例證。事實恰恰相反，他是一位非常有效能的總統。」

（CNN/Axios）

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