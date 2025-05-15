伊朗放風願棄核武換撤制裁 特朗普﹕非常接近達協議 (21:04)

沙姆哈尼（Ali Shamkhani）周三接受全國廣播公司（NBC）訪問，是首名公開談及仍在進行的美伊核談判的伊朗最高層官員之一。他表示，伊朗將承諾永不製核武、銷毁可用製造武器的高濃縮鈾儲備，同意只將鈾濃縮到民用所需的較低水平，並允許國際核查人員監督相關過程，以換取立即解除對伊朗所有經濟制裁。被問及如果這些條件得到滿足，伊朗是否今天就同意簽署核協議，沙姆哈尼回答：「是的。」

在沙姆哈尼接受NBC訪問前幾小時，特朗普向伊朗伸出「橄欖枝」，但他也威脅若伊朗不接受核協議，將面對嚴厲經濟制裁。沙姆哈尼對特朗普的語氣和持續的威脅感到沮喪，「他說的是橄欖枝，但我們沒看到。這都是鐵絲網」。

正在中東訪問的特朗普周四在卡塔爾表示，已接近與伊朗達成核協議，而毋須採取軍事行動，「我們不會在伊朗製造任何核塵埃」，「你們可能今天已讀到有關伊朗的報道。他們某程度上同意了這些條款」。

（路透社/NBC/法新社）