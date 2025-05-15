墨西哥網紅TikTok直播期間被槍殺　墨警以「女性謀殺」調查 (15:59)

死者為23歲網紅馬克斯（Valeria Marquez），經常在網上分享美容和化妝影片。她周二在其位於哈利斯科州Zapopan市的美容院做直播，其間一名男子闖入朝她開槍。事發前幾秒，鏡頭前的馬克斯還坐在桌子前，手上拿着一個毛公仔，之後可聽到她說：「他們來了。」接着背景有一把聲音說：「嘿，是瓦萊里婭（馬克斯）？」她回答「是」，隨後直播聲音關閉。不久後，馬克斯遭槍殺，有人在鏡頭前拿起她的手機，他的臉孔短暫曝光後，直播畫面中斷。

馬克斯早前在直播中提及有人於她不在時曾到美容院，表示要送她一份「昂貴的禮物」。她當時看起來頗為擔心，還說她不打算等那個人回來。

疑兇動機暫未清楚，調查人員迄今未發現有犯罪集團涉案的證據。哈利斯科州檢察官表示，正以「女性謀殺」調查這宗罪案。

「女性謀殺」涉及性別歧視的暴力、性侵、兇手與受害之間關係，或將屍體暴露於公眾場所等。根據聯合國最新數據，墨西哥與巴拉圭、烏拉圭及玻利維亞，並列拉美與加勒比海地區女性謀殺率第四高的國家，在2023年平均每10萬名女性中，就有1.3人死於「女性謀殺」。（衛報/法新社/中央社）