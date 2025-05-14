外媒：伊朗提出與沙特阿聯酋合作濃縮鈾元素 (20:00)

《衛報》報道，阿拉格齊周日在阿曼開會後，飛赴迪拜與阿聯酋外長阿卜杜拉會談。阿曼外長賽義迪周日表示，美伊談判內容包含了「有用且新穎的想法」，反映雙方爭取達成協議的共同願望。

報道稱，該濃縮鈾合作方案最早由伊朗前核問題高級談判員穆薩維安（Seyed Hossein Mousavian）和美國普林斯頓大學物理學家馮希佩爾（Frank von Hippel）於2023年提出。該方案提出以伊朗核設施為總部，由沙特和阿聯酋作為股東和出資者，可獲得伊朗核技術。海灣國家的參與可被視為額外保證，確保伊朗核計劃只為民用而非製造核彈。若沙特和阿聯酋獲准派工程師到伊朗，也可使國際社會不用完全依賴國際原子能機構的核查人員。在這個財團下，伊朗核設施將按照2015年核協議，使濃縮鈾提煉濃度復歸至3.67%的水平。

（衛報）