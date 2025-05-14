外媒：伊朗提出與沙特阿聯酋合作濃縮鈾元素 (20:00)

英國《衛報》周二（13日）報道，伊朗拋出與沙特阿拉伯、阿聯酋等中東國家組建財團合作濃縮鈾的方案，好讓美國允許其濃縮鈾計劃得以繼續進行。美國《紐約時報》同日亦引述4名伊朗官員報道，德黑蘭提議建立涵蓋區內阿拉伯國家及美國投資的鈾濃縮聯合企業，作為美國要求伊朗廢除其核計劃的替代方案，而伊朗外長阿拉格齊而在周日在阿曼舉行的美伊第四輪核會談上提出這一構想。
《衛報》報道，阿拉格齊周日在阿曼開會後，飛赴迪拜與阿聯酋外長阿卜杜拉會談。阿曼外長賽義迪周日表示，美伊談判內容包含了「有用且新穎的想法」，反映雙方爭取達成協議的共同願望。
報道稱，該濃縮鈾合作方案最早由伊朗前核問題高級談判員穆薩維安（Seyed Hossein Mousavian）和美國普林斯頓大學物理學家馮希佩爾（Frank von Hippel）於2023年提出。該方案提出以伊朗核設施為總部，由沙特和阿聯酋作為股東和出資者，可獲得伊朗核技術。海灣國家的參與可被視為額外保證，確保伊朗核計劃只為民用而非製造核彈。若沙特和阿聯酋獲准派工程師到伊朗，也可使國際社會不用完全依賴國際原子能機構的核查人員。在這個財團下，伊朗核設施將按照2015年核協議，使濃縮鈾提煉濃度復歸至3.67%的水平。