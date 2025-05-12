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教宗良十四世接見媒體 籲捍衛新聞自由 (23:47)

新當選教宗良十四世（Leo XIV）周一（12日）上午在梵蒂岡接見各國媒體記者，他強力捍衛新聞自由，強調「只有獲得充分資訊的人，才能做出自由抉擇」，並呼籲釋放那些因報道真相而遭監禁的新聞記者，贏得現場掌聲不斷。

良十四世5月8日當選天主教第267任教宗。來自全球採訪教宗選舉新聞的記者，周一上午共同在梵蒂岡城內的保祿六世大廳獲得教宗公開接見。

教宗良十四世在談話中，不斷推崇媒體透過傳播真相促進和平的重要性，也為身陷囹圄或冒著生命危險的戰地記者發聲，讓現場記者群情激動，數度因鼓掌久久不息打斷講辭。

良十四世開場時以英文打趣，感謝大家熱烈歡迎他，他指群眾在開場鼓掌不算什麼，關鍵是要看大家在致辭最後是否「還醒著」，也願意繼續鼓掌。教宗的幽默感引起哄堂大笑。

教宗後改以流利意大利文致辭，他引用聖經「締造和平的人是有福的」，鼓勵記者為了促成和平，應採取不同的溝通模式，不妥協於相同論調，不訴諸攻擊性言辭等。教宗說，對於那些因報道真相遭到監禁的記者，他想藉此表達天主教會與他們同在，「我也要求釋放被監禁的記者。」

教宗表示，他掛念那些冒著生命危險報道戰爭的記者，教會肯定他們的見證，以勇氣捍衛尊嚴、公義與人們知的權利，「只有獲得充分資訊的人，才能做出自由抉擇 （only informed individuals can make free choices）」。

他最後引用先教宗方濟各的話表示，盼大家卸下武裝，溝通中所有偏見、怨尤、狂熱、仇恨，從攻擊性言語中解放；「我們不需要大聲、強烈的溝通，而是能傾聽弱勢的聲音」。

教宗表示，解除言語的武裝，將幫助解除世界的武裝，讓人們能夠分享不同的世界觀，並以符合人類尊嚴的方式行事；他呼籲身在許多事件最前線的記者，有意識地、勇敢地選擇有利於和平的溝通模式。

（中央社）

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