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波蘭華沙大型商場去年5月大火　總理：俄情報機構下令縱火 (15:12)

波蘭首都華沙一座大型購物中心去年5月發生大火，經過一年調查，總理圖斯克周日（11日）表示，背後由俄羅斯情報機構下令縱火。

2024年5月，華沙瑪麗維爾斯卡（Marywilska）大型購物中心在大火中被完全摧毁，商場內有1400家小商店，大部分是由越南人擁有。波蘭當局立即展開調查，先前一直避免指摘莫斯科，但圖斯克周日在社交平台X表示：「我們現在可以肯定，瑪麗維爾斯卡購物中心大火是俄羅斯特工下令縱火引起。」波蘭司法部與內政部發布聯合聲明，表示部分涉案者已被拘留，其餘疑犯已確定身分，但仍在逃，「這些人的行動是由一名居住在俄羅斯的人組織及指揮」。波蘭司法部與內政部稱正與立陶宛合作，稱部分涉案者也在立陶宛進行破壞行動。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭已拘留並判處數名涉為俄情報部門而進行破壞的人，他們被指控襲擊、縱火或企圖縱火等罪名。2024年5月，由於莫斯科涉及一場「混合戰」（hybrid war），波蘭限制俄羅斯外交官在波蘭領土的行動。5個月後波蘭下令關閉俄羅斯駐波蘭西部的波茲南（Poznan）領事館，指摘莫斯科策劃「破壞行動」。波蘭外交部門去年12月表示，若「恐怖主義」行為持續發生，波蘭將關閉所有俄羅斯駐波蘭領事館。俄羅斯今年1月關閉波蘭駐聖彼得堡領事館作為報復。（法新社/中央社）

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