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新教宗良十四世稱AI人類重大挑戰 (21:22)

新任教宗良十四世上周六闡述了對自己教宗任期的願景，並指出人工智能（AI）是人類面臨的最重大問題之一。

梵蒂岡新聞報道，首名美籍教宗良十四世接見樞機時說明，他選擇以良十四世為教宗名號，是為了向良十三世教宗致敬。良十三世在19世紀末擔任教宗，以歷史性的「新事」（Rerum Novarum）通諭「應對在第一次重大工業革命背景下的社會問題」。

良十四世談到：「在我們這個時代，教會提供所有人寶貴的社會教義，以應對另一場工業革命及人工智能（AI）領域的發展，兩者對捍衛人類尊嚴、正義、勞動構成新挑戰。」

良十四世上周六也首次離開梵蒂岡，前往距離約1個小時車程、位於羅馬東邊的意大利小鎮傑納扎諾（Genazzano），造訪一處有供奉聖母瑪利亞的聖地。

良十四世也造訪了教宗方濟各位於羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）的墳墓。當他抵達羅馬聖母大殿時，他從車上向民眾揮手。

良十四世進入羅馬聖母大殿時，有民眾高喊「教宗萬歲」。他緩步走向方濟各的墳前，在上面放了一朵白色花朵，接著在墳前跪下祈禱。

在任內首個主日（11日），良十四世在聖伯多祿大殿地窟接近聖伯多祿之墓的祭台主持完彌撒，登上聖伯多祿大殿中央陽台向信眾發表講話。他針對烏克蘭、加沙、印度與巴基斯坦等地的戰火和衝突，呼籲結束戰爭說：「在今天第三次世界大戰零星爆發的戲劇化局面裏，正如已故教宗方濟各屢次提到的，我也向世界權貴再次發出永遠及時的請求：不要再有戰爭﹗」

（梵蒂岡新聞）

相關字詞﹕編輯推介 教宗良十四世 人工智能（AI）

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